Северянки вышли на «Фитнестарт»

С наступление весны многие пытаются избавиться от лишних килограммов. В этом многим северянам поможет здоровый образ жизни, активные тренировки и, конечно же, помощь профессиональных тренеров. О том, где и как можно привести себя в хорошую спортивную форму, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Участниц проекта «Фитнестарт» объединяет одна цель - стать стройнее. В этом им вызвались помочь инструкторы и специалисты спортивно-оздоровительного центра «Наша планета». Женщинам, предстоит пройти через приятные перемены: в течение двух месяцев они изменят свой образ жизни, и, конечно же, станут на несколько сантиметров стройнее.

- Этот конкурсе у нас выявляется три победительницы, - поясняет Татьяна Куликова, менеджер групповых программ СОЦ «Наша планета». - Главный приз – участнику, победившему в нём, возвращается стоимость участия, а самый главный приз - потерянные килограммы, которые я надеюсь, к ним ни когда не вернуться. Перед началом тренировок все участницы прошли процедуру взвешивания, его результаты тщательно фиксируются, ведь от каждого сброшенного килограмма зависит победа в проекте. Победителем станет тот, кто сможет в процентном соотношении сбросить больший вес. Такой серьёзный подход к конкурсу девушек не пугает.

- Я хочу развить выносливость, я хочу похудеть, я хочу быть спортивной и уважать себя, - делится своими надеждами Рязанова Екатерина, участница проекта.

Специалисты спортивно-оздоровительного центра готовы помочь осуществить смелые планы участниц, разработав для них индивидуальную программу тренировок, подготовив особый комплекс мероприятий.

- Мы будем использовать и старые методики, которые у нас есть, которые также работают и давали хорошие результаты, - говорит Анна Басова, ведущий тренер СОЦ «Наша планета». – Но добавим и что-то новое, чтобы нашим участникам было нескучно, чтобы они каждый раз шли с интересом на наши занятия.

Все участницы проекта разные, с разной физической подготовкой, однако их объединяет не столько желание победы, а цель сбросить лишнее и дальше вести здоровый образ жизни.

Кто же получит главный приз, станет известно в финале конкурса, который состоится в начале мая.

На правах рекламы.