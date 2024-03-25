Северянки выстраивают своё будущее с помощью астрологов Сергея Згазинского и Ксении Мавлютовой

омега Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет Комментарий к новости: В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин

олег Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом. Комментарий к новости: Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море