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День за днём с «Арктик-ТВ»13.11.17 19:30

«СевТЭК-2017» - чипы для дворников и мини-АЭС для Арктики

Одно из самых крупных событий в рамках мероприятий VI Международной деловой недели стало торжественное открытие выставки-конференции «СевТЭК», во время которого участники обсуждали перспективы энергетического ранка региона. Но в этом году, помимо привычных инноваций, специалисты говорили и на очень близкую народу тему жилищно коммунального хозяйства.

Энергетическая конференция «СевТЭК» начинается не с инновационных решений, представленных на выставке, а с круглого стола. Его участники говорят о болевых точках в жизни каждого собственника квартир – сфере жилищно коммунального хозяйства. Губернатор, открывающая встречу, подчеркивает, что в её адрес каждый день поступают десятки, если не сотни, обращений на различные неисправности и ни одного письма с хвалебными словами. «Вы знаете,  что обычно пишут в таких письмах: «Уважаемая Марина Васильевна, у меня так хорошо в доме, что душа радуется. Выхожу из подъезда, иду на работу, а душа радуется. Здоровья и счастья желаем мысленно гендиректору УК и всем его сотрудникам», - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Вот таких писем пока нет!»

Тем не менее, специалисты поработали над контролем за управляющими компаниями, ввели лицензирование, проводят постоянные проверки и накладывают на нерадивых штрафы. Благодаря электронной системе «ГИС ЖКХ» сегодня легко узнать, где на самом деле находится офис предприятия, следящего за порядком в доме и контакты, по которым можно связаться с дежурным,  оставить заявку на замену лампочки в подъезде, посетовать на плохую уборку мусора или, что гораздо хуже, текущие трубы. Но это вовсе не значит, что у самих управляющих компаний нет проблем. Одна из главных - это кадровый дефицит и потребность в  специалистах.

- Дворники - это самое простое, - замечает Кирилл Салмин, заместитель директора по общим вопросам ГП «Учебно-курсовой комбинат» (Ленинградская область0. - В ЖКХ используются уже современные технологии, сложное оборудование и компьютеры, поэтому здесь требования стали несколько другие. Они должны быть учтены. Сотрудники должны обладать сквозными компетенциями, в том числе навыками делового общения.

Умение донести до пользователей  услуг тот факт, что им придётся оплатить пусть и в рассрочку на пять лет установку в домах счётчиков тепловой энергии, демонстрируют сотрудники «Мурманэнергосбыта».  Чтобы объяснить собственникам квартир весь процесс, энергетики даже выпустили листовку и опубликовали в интернете инфографику. Из таких брошюр владельцы квартир могут узнать всю информацию о перерасчётах и оплате услуг.

- На сегодняшний день у населения сложился информационный вакуум. Люди не понимают, за что и почему им приходят корректировки, что за суммы указываются в квитанциях, - считает Илья Бармин, начальник управления сбыта АО «МЭС». - Для этого наша компания разработала памятку  и планирует её активное продвижение.

Одна из мурманских компаний готова воплотить в жизнь мечту каждого работодателя – тотальный контроль за сотрудниками. В одежду или любой другой  предмет специалисты устанавливают чип, который  распознаётся специальной радиоаппаратурой. Это позволяет присваивать предметам имена и отслеживать их передвижение в отведённом пространстве или же использовать разработку для  безключевого доступа.  Компонентам, зашитым в одежду, не страшны вода и перепады температур. Пока такие технологии в регионе для учёта использует одна из прачечных, но сфер, где пригодилась бы  инновационная разработка, гораздо больше.

- Наша разработка применяется на предприятиях, где нужен учёт основных средств,  учёт имущества, учет спецодежды, учёт автотранспорта, поясняет Евгений Шушков, представитель инженерно-технической фирмы из Мурманска. - Это актуально и для автозаправок.

Ещё одна новинка, о которой рассказали специалисты во время круглых столов, это автономные атомные энергоисточники – мини-станции на радиоактивном топливе. Их планируют использовать на месторождениях в отдаленных Арктических районах, где единственным источником электричества обычно выступают дизельные генераторы. Понятно, что миниатюрный реактор - это не коробка, а целый 400-тонный бочкообразный комплекс с защитой по уровню даже выше, чем на подводных лодках. От заказов сдерживают бизнесменов только сроки реализации проекта. На строительство одной такой установки уйдёт пять лет, но и служить беспроблемно и бесперебойно она будет столько же, требуя лишь единственного обслуживая в год.

- Поставим первую установку за счёт госкорпорации, она станет референтной для всех наземных установок, - говорит Александр Пименов, заместитель генерального директора по гражданской тематике Научно-исследовательского и конструкторского института энергохимии им. Н.А. Доллежаля. - В рамках серийности производства  уже сроки будут значительно сокращены, мы считаем, что реально будет за два года производить до трёх установок, тогда они станут коммерчески привлекательными для бизнесменов.

Стоит такой генератор около 7 миллиардов рублей, но запустив массовое  производство, по словам специалистов, цена на это оборудование заметно снизится. Окупаемость генератора разработчики оценивают  17-летним сроком, при этом срок эксплуатации устройства инженеры закладывают серьёзный - больше полувека. 

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