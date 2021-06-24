«Севжилкомхоз» запланировал на лето большой объём работ в Североморске

Лето – лучшее время для проведение косметических работ и наведения порядка во дворах. Поэтому работа во дворах Североморска кипит. А контролирует работу новый генеральный директор «СЖКХ» Галина Сидорова, которая трудится в сфере ЖКХ уже 12 лет. Она знает структуру и проблемы этой сферы досконально и лично контролирует деятельность сотрудников компании. Следит, чтобы работы выполнялись качественно и в срок. Сегодня она проверила, как выполняются пожелания жильцов дома номер 1 на улице Флотских Строителей.

Перила на первом этаже выполнены по просьбе жильцов. В изначальной конструкции дома они не предусмотрены. Но пожилые северяне очень просили их установить: им сложно спускаться по ступенькам, необходимо опираться на что-то рукой. Кроме того, в доме отремонтировали окна подъездов. Вместо старых разбитых стёкол вставили новые. А также установили рядом со входными группами красивые кованные лавочки. И это ещё не всё. Часть работ только предстоит выполнить.

Дмитрий Белов, и.о. директора управления текущего и капитального ремонта компании «Севжилкомхоз»: «Тут будет ещё подрядчик выполнять, входные группы ремонтировать. Козырьки».

Следующий объект - одноподъездный дом № 17 на улице Падорина. Здесь жильцы жаловались на то, что в подъезде долгое время никто не убирался. Не было ремонта, нужно было чинить и входную группу. Бывший директор управляющей компании на эти проблемы внимание почему-то не обращал.

Сейчас ситуация изменилась. Подъезд сияет новой покраской, уборщица не только подметает пол, но и проводит влажную уборку. Внутри установили новые почтовые ящики, энергосберегающие светильники. Привели в порядок и входную группу.

И этот дом - не единственный, где жильцы заметили перемены. Только в этом году уже выполнены косметические ремонты в 30 подъездах. И ещё 50 - на очереди.

Галина Сидорова, генеральный директор компании «Севжилкомхоз»: «На лето у нас запланирован большой объём работ в Североморске. Ремонт кровельного покрытия - порядка 5000 квадратных метров, ремонт межпанельных швов - 1600 погонных метров приблизительно. Мы активно вступим в программу по благоустройству дворовых территорий. У нас приобретены скамьи для отдыха, установка урн, ремонты входных групп. Также ведётся большая работа по замене секций в подвальных помещениях на бойлерах».

Также директор управляющей компании призывает жильцов активнее участвовать в программе по формированию комфортной городской среды. А со своей стороны обещают поддержать активных горожан и оказать им посильную помощь.