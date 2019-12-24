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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.19 19:30

«Севжилсервис» готовится к работе в новогодние праздники

Работы по содержанию придомовой территории, уборке и вывозу снега входят в обязанности управляющей компании. Съёмочная группа  «Арктик-ТВ» совместно с депутатом городского Совета проверили, как справляется с этой задачей компания «Севжилсервис».

С раннего утра специалисты расчищают от снега двор на улице Лобова областного центра. Эти дома находятся в ведомстве «Севжилсервиса». В распоряжении управляющей компании около 17 единиц снегоуборочной техники - грейдеры, «щетки» и самосвалы.

Алексей Стельникович, руководитель группы учёта УК «Севжилсервис»: «Мы работаем в ежедневном режиме. В компании в полном объёме закуплена пескосоляная смесь. Посыпка производится не только вручную, но и механизированным способом, в компании для таких целей имеются две специальные пескоразбрасывающие машины. Тяжело, но боремся! Это наша работа».

Во время обильных снегопадов все силы были брошены на расчистку дворов, чтобы пешеходам было комфортно подходить к подъездам, а автомобили не застревали в снежном месиве. В компании заверяют, вывозить сугробы будут обязательно, но позже. Работу «Севжилсервиса» проинспектировал и депутат горсовета.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Руку на пульсе приходится держать постоянно, так как есть обращения граждан с нашего округа, но в этом году их значительно меньше. В этом году по улице Нахимова, по улице Лобова территории убираются, входные группы в дома практически  здесь почищены все,  дворники стараются. Конечно, не без нареканий, но управляющие компании стараются».

Во дворе на улице Лобова, 43/1 специалистам осталось только почистить козырьки подъездов. Эту работу выполняют тоже по заранее утверждённому графику. На новогодних каникулах «Севжилсервис» обещает трудиться так же, как и в обычные дни, в круглосуточном режиме.

Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития УК «Севжилсервис»: «Переживать не стоит, мы заранее готовимся к работе служб в праздничные дни. Естественно, сформирован график работы дежурств всех структур - от дворников до служб механизированной уборки. Аварийная служба будет работать в бесперебойном режиме».

Оставить заявку жильцы домов, которых обслуживает компания «Севжилсервис», смогут по номеру диспетчерской службы 631-051.

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