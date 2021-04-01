«Севжирлсервис» к весне готов

Уходящий март радует северян тёплой погодой. Постепенно тает снег, работа по его уборке и вывозу снега в Мурманске продолжается. Специалисты «Севжилсервиса» чистят дворы, тротуары и лотки ливневой канализации, чтобы межсезонье прошло для горожан в максимально комфортных условиях.

Самые главные проблемы в период весенних оттепелей - это грязь и затопление придомовых территорий. Специальная техника «Севжилсервиса» справляется с остатками снега играючи, гружёные самосвалы один за одним вывозят их за пределы дворов. Отдельное внимание коммунальной службы к ливневой канализации, её чистят так, чтобы сточные воды не застаивались.

Кирилл Чудинов, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «На сегодняшний момент вскрыто 90 процентов ливнёвок и колодцев для пропуска талых вод, сейчас счищаем снег, вывозим его. Увеличили объём техники для вывоза снега. Мы понимаем, что снега много на зелёных зонах».

Сразу после установления стабильной плюсовой температуры надо начинать уборку улиц от грязи и песка, который использовался для посыпки пешеходных зон и тротуаров. Работу на участках порой осложняет парковка автомобилей, также весна показывает нечистоплотность некоторых жителей многоэтажек.

Светлана Мазейчик, мастер по санитарному содержанию «Севжилсервис»: «Выбрасывают всё: бутылки, окурки. Мы собираем это всё вручную. Большая просьбы не делать этого, ведь у нас есть контейнеры».

Сейчас коммунальщикам приходится работать с удвоенной силой. Выявленные проблемные адреса, наиболее подверженные паводку, специалисты отрабатывают в течение суток. С начала года с дворов, обслуживаемых управляющей компанией «Севжилсервис», было вывезено более 20 тысяч кубометров снежных масс.