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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.23 19:30

Сейчас будет много сердец: в День всех влюблённых журналисты «Арктик-ТВ» пошли в кондитерскую

Из года в год в этот день дарят цветы, сладости, устраивают фотосессии и сюрпризы. Но как готовятся к этому празднику люди, которые оказывают эти услуги? Ответ на этот вопрос искала Анна Шинкаренко, журналист телеканала «Арктик-ТВ».

Из года в год в этот день дарят цветы, сладости, устраивают фотосессии и сюрпризы. Но как готовятся к этому празднику люди, которые оказывают эти услуги? Ответ на этот вопрос искала Анна Шинкаренко, журналист телеканала «Арктик-ТВ».

Внимание! Сейчас будет много сердец ещё и разных размеров! Речь, конечно, о тортах. Эта кондитерская студия начала готовиться к празднику за несколько недель до его прихода. С самого утра у мастеров кипит работа. Клиентам предлагают бисквитные, муссовые торты, красный бархат, капкейки и ставшие популярными бенто-торты. Как говорят девушки, клиенты бывают разные и запросы их тоже. 

Ангелина Буюклиян, кондитер: «Был один случай, на 14 февраля мужчина заказал своей возлюбленной торт в виде хрюшки. Женщина его, конечно, не обиделась».

Мы уверены, что у этой пары просто хорошее чувство юмора. Пока у мужчин болит голова, какой подарок купить своей возлюбленной, девушки отправляются наводить красоту. И в этом вопросе поможет визажист. Это Лена, жена нашего шеф-редактора Максима Голямина. Говорит, что сейчас спросом пользуется нюдовый макияж. А праздники для неё - это всего лишь повод порадоваться вместе со своими клиентами. Мы разузнали, как их семья проводит этот романтичный праздник.

Елена Голямина, визажист: «У нас прекрасная сложилась традиция с мужем. Мы 14 февраля всегда проводим фотосессию. Мы её проводим, как правило, заранее, но в один год проводили день в день. В этом году заранее: мы поехали загород, взяли в аренду оленя».

Мой образ готов и скажу вам честно после посещения визажиста настроение становиться ещё более праздничным. Лена нам подкинула идею про фотосессию.

Кстати, сейчас это популярный подарок. В этой студии трудится фотограф Анна Лингвар. Клиентам помогает придумать сюжет к каждой фотосессии.  Сегодня Аня работает с молодожёнами, которые в лесу нашли рога и захотели снять мистическую историю любви. И как отмечает фотограф, это прекрасный повод побыть вместе.

А кто-то предпочитает не нарушать традиции - отправляется сразу в цветочный магазин. Мы тоже решили это сделать и пообщаться с флористом. Виктория Тимохина к праздникам готовится основательно. Создаёт разные цветочные коллекции, чтобы облегчить мужчинам задачу. Для этого подбирает несколько букетов для девушек разного темперамента. Например, этот букет Виктория считает беспроигрышным вариантов, но и, как в любой профессии, у флористов есть свои издержки. 

Виктория Тимохина, флорист: «Руки флориста - это наше золото. Нам всегда очень сложно содержать их в благоприятных условиях, потому что мы трудимся, работаем с секаторами. Мы обжигаемся зажигалками, когда ленточки подпаливаем. У нас зеленеют пальцы. Для того, чтобы вы не укололи свои ручки, мы колем свои ручки. Но делаем это с большой любовью к цветам. Дорогие мужчины, чтобы меньше кололи свои ручки, свои пальцы, приходите за цветами заранее».

В наше время рынок сферы услуг перенасыщен всевозможными предложениями и только остаётся найти время, чтобы сделать своим родным и близким сюрприз или просто сказать тёплые слова. Кстати, для этого не обязательно ждать 14 февраля.

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