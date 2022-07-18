Сейчас лесных пожаров на территории области нет. Но 186 гектаров леса уже выгорело

С начало сезона в Мурманской области произошло 28 лесных пожаров на площади 186 гектаров. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Сергей Абаринов.

С начало сезона в Мурманской области произошло 28 лесных пожаров на площади 186 гектаров. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Сергей Абаринов.

За тот же период в прошлом году возгораний в лесах Заполярья было в два раза больше, отметил руководитель ведомства. Да и площади, на которых бушевала стихия несопоставимы.

Специалисты министерства проводят рейды, во время которых выявляют нарушителей, так же ведётся агитационная работа.

Сейчас лесных пожаров на территории области нет. Губернатор отметил сознательность граждан, которые при отдыхе на природе стали вести себя ответственнее. Скорее всего кратковременные, но сильные дожди так же вносят свою лепту в сохранение лесов региона.