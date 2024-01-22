Съездили в Москву, чтобы дважды проиграть

ХК «Арктика», выступающая в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги, во время выездного матча встретилась с клубом «Юнисон-Москва».

Несмотря на заметно лучший уровень столичных хоккеистов счёт в первом из двух матчей открыли наши спортсмены. Но лидерство дружина «Арктики» держала только до перерыва, после которого москвичи показали, кто, на самом деле, владеет ситуацией. В итоге встреча закончилась поражением нашей команды их со счётом 1:8.

Ещё более разгромное поражение мурманскому клубу нанесли во второй день. Команда «Юнисон-Москва» показала виртуозную игру забив 11 шайб и не пропустив ни одной в свои ворота.

Впереди у «Арктики» серия домашних матчей. Поддержать ребятам будут пытаться 27 и 28 января в Ледовом дворце. Начало в 12.00.