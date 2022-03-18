Сезон для молодёжной хоккейной команды «Арктика» подошёл к завершению

В последний раз на ледовой арене наши спортсмены боролись за победу с «Россошью» из Воронежа.

Северная команда «Арктика» как никогда была настроена на победу, однако, выхватить её из рук «Россоши» всё же не удалось - матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.

Игра была напряженной и захватывающей, и практически до самого конца сохранялась интрига. Забить победную шайбу противникам удалось в овертайме – на 61-й минуте игры.