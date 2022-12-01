День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.22 19:30
Сезон гриппа в Мурманской области открыт раньше, чем обычно
Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Наиболее подвержены риску заболеть пожилые люди и дети, а защититься от инфекции поможет прививка, сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора и отметили, что своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90% детей и взрослых.
«Сезон гриппа открыт раньше, чем обычно, и он наступает на фоне ослабевшего, но никуда не девшегося коронавируса», - отметили в ведомстве.
К концу ноября в нашем регионе получили прививку против гриппа более 196 тысяч человек. Медики советуют не медлить с вакцинацией. Прививочные кабинеты работают во всех медицинских организациях области.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Вольная грамота». Художественный сериал, 2 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Владимир Путин: люди своё благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос почти на 78 копеек, доллар укрепился почти на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Самая мощная ВЭС за Полярным кругом в мире – Кольская – введена в промышленную эксплуатацию-PRO ЖКХ (18+)С 1 декабря изменятся тарифы на коммунальные услуги-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога