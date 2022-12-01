Сезон гриппа в Мурманской области открыт раньше, чем обычно

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Наиболее подвержены риску заболеть пожилые люди и дети, а защититься от инфекции поможет прививка, сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора и отметили, что своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90% детей и взрослых.

«Сезон гриппа открыт раньше, чем обычно, и он наступает на фоне ослабевшего, но никуда не девшегося коронавируса», - отметили в ведомстве.

К концу ноября в нашем регионе получили прививку против гриппа более 196 тысяч человек. Медики советуют не медлить с вакцинацией. Прививочные кабинеты работают во всех медицинских организациях области.