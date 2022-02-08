«Сезон охоты» - мурманский конкурс барменов «Северное сияние» состоялся уже в пятый раз

Испытание провели не в таком масштабном формате, как было до пандемии. Участников всего пять, но каждый - поклонник своего дела, стремящийся развиваться в профессии.

Андрей Руденко, участник конкурса «Северное сияние»: «Меня всегда привлекало общение с людьми. И в целом, я вижу в профессии бармена перспективы для личностного развития. …Человек должен верить тебе, что ты искренен с ним».

Судили барменов опытные наставники из Москвы. Специальным гостем вечера стал бренд-амбассадор Сергей Омельяненко. Этот человек легенда в мире барменского мастерства. Он высоко оценил уровень подготовки участников испытания.

Сергей Омельяненко, бренд-амбассадор: «Я в четвертый раз в Мурманске и мне очень нравится этот город, мне нравится барное комъюнити. Мне нравится то, что происходит здесь для всей барной индустрии. Вы двигаетесь в правильном векторе, в правильном направлении. И есть такие люди, как Андрей Венков, которые организуют это всё, которые помогают барному комъюнити продвигаться вперед. И я надеюсь, что всё получится у вас».

Действительно, в Мурманске развивается культура барменов. Об этом говорит не только большое количество заведений, но и конкурсов для сотрудников. Бармены с удовольствием откликаются на возможность продемонстрировать мастерство.

Валерий Мусат, организатор конкурса «Северное сияние»: «Подготовка, подготовка и ещё раз подготовка. Это самое основное. Я как бывший участник, на меня вдохновение нахватывает за пару дней до соревнований».

Естественно, каждый участник заранее готовился к конкурсу. Придумал собственную настойку, создал на основе неё авторский коктейль и закуску. А за основу брались локальные продукты.

Родион Кононов, участник конкурса «Северное сияние»: «Я считаю, что людям всегда интересно пробовать что-то новое, своё, собственного приготовления. Это всегда будет интересно и никогда не потеряет стиль и популярность. Мой коктейль называется «Сезон охоты» - это любимый мультик моего сына. Там описывается жизнь северного саама, как он выживает, живёт и что делает».

Один из самых опытных, титулованных участников, и забежим вперед, занявший второе место – Андрей Королев, в этот вечер удивлял коктейлем «Заполярный Capre diem». По задумке автора напиток должен был помочь погрузиться в себя и прислушаться к внутреннему голосу.

Андрей Королев, участник конкурса «Северное сияние»: «Часто ли мы в современном мире остаёмся наедине с собой? Не когда мы спим, принимаем душ или листаем соцсети. А когда телефон выключен, мы никуда не спешим, не опаздываем. У меня был такой момент, когда я пару лет назад работал в одном заведении и возил обеды сотрудникам в сторону посёлка Туманный. И когда я заканчивал свою работу, оставался наедине с собой. Связи там нет, прекрасная погода, северная природа. И я задавал себе вопросы, на которые искал ответы».

Победу в конкурсе одержал новичок в барменской индустрии Егор Щечин. 18-летний парень благодаря своему таланту обошёл коллег. Молодой человек удивил клюквенными напитками и угощениями, приготовленными из морских ежей и змеи. Победитель конкурса «Северное сияние» получил заветный кубок, сертификат на покупку профессионального инвентаря и сертификат на поездку в Москву на обучение к амбассадору Роману Торощину.