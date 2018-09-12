Сезон охоты на полярное сияние можно считать открытым

В этом году одной из причин столь красочного и раннего по времени явления стала сильная магнитная буря. Полярные огни видели как на севере области, например, в Мурманске, так и на юге - в районе Кандалакши.

Пользователи интернета стали массово выкладывать в сети видеоролики и фотографии полярного сияния и даже соревноваться, у кого получилось запечатлеть сияние в более выгодном ракурсе. Можно подумать, что эти кадры шедевр компьютерной графики, но на самом деле это необыкновенная северная природа. Особенно хорошо переливы небесных огней были видны над Кандалакшей и в Хибинах.

Но увидеть так называемую «аврору бореалис» смогли не только жители и гости Заполярья. Необыкновенное свечение было настолько сильным, что его можно было наблюдать в Архангельской области, Республиках Коми и Карелия, Новом Уренгое и даже в Вологде и Ленобласти.