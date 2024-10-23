Сезон охоты на северное сияние открыт! Места уютных засад на Аврору ждут любопытных

Поймать это яркое природное явление может каждый без регистрации и смс. Главное делать это ночью. А если отбросить шутки, то охота за Авророй Бореалис хоть и доступна всем, но надо знать о некоторых условиях. Стоять в сугробах по колено в лесу туристы уже не хотят.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Гости хотят, чтобы было тепло, комфортно, уютно. Это важно. Поэтому мы предъявляли требования к объектам, чтобы были и санитарная зона, и кафе, которое работало бы для гостей. И места, где можно было бы без засветки увидеть сияние. Поэтому ряд правил определены для «сияющих» объектов, и они сейчас готовы принимать туристов».

Почувствовать себя туристами съёмочная группа «Арктик-ТВ» смогла в составе Арктической лаборатории, которая в этот раз должна проверить три «сияющих» объекта в Кольском районе. Вместе с журналистами и экспертами вечера стали представители комитета по туризму, предприниматели, туроператоры и гиды.

Валентина Ярощук, гид-экскурсовод: «Я уже несколько лет езжу на выезды Арктической лаборатории. Это очень действенный и результативный метод, оценить имеющуюся туристическую инфраструктуру в нашем регионе, посмотреть на неё изнутри. Понять, насколько она идеально подходит для туриста - конечного потребителя. Доработать какие-то моменты, которые руководители, возможно, не видят в своем объекте».

Дмитрий Бабенко, гид-экскурсовод: «Мы пытаемся понять, можно ли привести людей на одну локацию, чтобы у них было больше комфорта, нежели просто сидеть в автобусе или автомобиле. И если это будет работать, то нужно понять, как уложиться в финансовую модель, чтобы от этого себестоимость услуг несильно увеличилась».

Основные правила проверки мы запомнили. После этого отправились на первую локацию - в резиденцию, расположенную в получасе езды от Мурманска. Здесь есть купольные и зеркальные дома, в которых можно ночевать и наблюдать за переливами на небе. Открыто уютное кафе с горячими напитками, арктической кухней и санузлом. Также для гостей есть мангальная зона, где тоже можно «ловить» Аврору Бореалис.

Артём Клопов, управляющий резиденцией: «В полном восторге находятся все, потому что сияет очень классно. В сентябре уже было много ночей, когда северное сияние у нас происходило. Приезжали туристы из Китая, уже начали. Зимой их будет очень много. Сейчас ведём переговоры с компаниями, которые нам обещают привезти гостей из Тайваня, из Ирана и других зарубежных стран».

Далее эксперты отправились в парк активного отдыха. Здесь скрасить фотоохоту могут помочь ласковые хаски, которые любят встречать гостей и днём, и ночью. Ещё на территории живут олени. В этом парке также созданы условия необходимые для наблюдения за Авророй и даже выдают тёплую одежду.

Дмитрий Михалицин, директор парка активного отдыха: «Конечно же, мы сами подстраивались под гостей. Мы живём на севере, родились здесь, это наше уникальное явление. Мы понимаем, что наблюдать надо в тепле, чтобы было комфортно. С домиков наблюдать за сиянием не получится, потому что засвет идёт от самого домика, от стекла отражение и вспышки. На улице наблюдать сияние самое лучшее. Когда рядом с вами уникальная природа и сосновый бор, где можно сделать красивую фотографию. Взять с собой оленя или хаски – сфотографироваться вместе и будут интересные незабываемые впечатления».

Финальной точкой ночной экскурсии стал туристический комплекс. Помимо необходимых удобств для фотоохоты на сияние здесь проложена экотропа и есть огромная территория для прогулок. А ещё на территории открыт ресторан с арктическим меню, камином и чилл-зоной.

Алексей Клибанский, управляющий туристическим комплексом: «Появляется на территории Мурманской области всё больше компаний, которые оказывают эти услуги. Появляется всё больше туркомплексов, как наш. Я думаю, в перспективе начнут заходить и федеральные компании, которые будут здесь строиться и активы свои сюда приносить. И также рынок иностранных гостей растёт. Если раньше мы оказывали услуги охоты на северное сияние нашим китайским гостям, то сейчас мы неоднократно видели и в этом сезоне тоже, как сами китайские операторы самостоятельно организовывают услуги без участия нас».

На каком объекте ловить северное сияние, решать туристам. Отметим сразу, что таких мест гораздо больше, чем мы проверили в этот раз, а значит, есть из чего выбрать. Отметим один момент - такие выезды организуют регулярно по разным туристическим направлениям.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Завершилась выездная проверка Арктической лаборатории. Было интересно поучаствовать в ней в качестве эксперта. Теперь мне предстоит завершающий этап работы - нужно поставить оценки всем проверенным туристическим объектам. Скажу сразу, работают они на достойном уровне».