Сезон проката электросамокатов в Мурманске завершился

Уже можно подвести итоги. В этом сезоне таким транспортом горожане города и гости воспользовались 96424 раза.

В столице Кольского Заполярья работали 22 станции проката. Среднее время аренды в летние месяцы составило 27 минут, а если смотреть в разрезе дней недели, то самокаты были чаще всего востребованы по субботам.

Сейчас транспортные средства убрали на хранение.

Быть может, организаторам стоит задуматься о зимнем варианте развлечения. В скандинавских странах есть такие услуги, а велосезон там и вовсе не закрывают. Снег не проблема – можно чистить велодорожки или же поставить на самокаты колеса пошире или потолще.