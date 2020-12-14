Сезон ремонтов во дворах Мурманска завершён

Пусть и с задержкой по срокам, но все запланированные работы были выполнены. Руководители города Андрей Сысоев и Евгений Никора осмотрели, как обновился большой двор на проспекте Кольском.

Капитальный ремонт двора на проспекте Кольском, 36 выполнялся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Масштабные работы начались в мае этого года, а завершились несколько дней назад.

Станислав Ланин, депутат Совета депутатов Мурманска: «Это один из самых больших дворов. Сделано много. Площадь благоустройства более 15 кв метров, из них 9,5 тысячи – асфальт. Это эквивалентно нормальной дороге».

Асфальт уложен новый, проезжая часть расширена до двух полос. В связи с этим пришлось даже установить дорожные знаки на въезде во двор. Также здесь построили две детские игровые зоны, выполнили благоустройство зелёной зоны, сделали контейнерные площадки. Появилось новое освещение, проблемы с устройством которого возникли ещё в ходе ремонта.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «23 опоры. Поставщик получил деньги и пропал, что называется. Понятно, что сегодня занимается полиция этими вопросами. Будем надеяться, что у поставщика возникли проблемы, объяснимые, по крайней мере. Но в первую очередь, ему нужно будет вернуть деньги».

По словам Евгения Никоры, чтобы в будущем таких проблем больше не возникало, в следующем году контроль за работой контрагентов подрядных организаций будет усилен.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Это не наша обязанность, не наша зона ответственности, но уроки этого года позволяют сделать такие выводы, что нам надо проверять и поставщиков, и субподрядчиков, тех, кого привлекают подрядчики для ремонта дворов».

На 2021 год запланированы ремонты в 22 дворах. Вдвое больше, чем в этом году.