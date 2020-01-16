Сферу ЖКХ Мурманска ждут большие перемены

Прежде всего, новый руководитель областной Государственной жилищной инспекции взялась за процедуру смены управляющей компании, её планируют сделать более понятной и прозрачной.

На 20 января в ряде домов Мурманска было назначено собрание собственников жилья, но позже было принято решение его перенести на более поздний срок, чтобы все жильцы смогли высказать свою точку зрения. Такое решение озвучила главный государственный жилищный инспектор региона, руководитель ГЖИ Мурманской области Зинаида Разживина.

Саму процедуру готовит администрация города и организация «Новые формы управления». Главный госжилинспектор объяснила причину принятого решения о переносе собрания большим количеством участников голосования и коротким отрезком времени для принятия решения. Планировалось, что жители 380 домов Мурманска смогут поучаствовать в собрании, посвящённом смене управляющей организации, в течение получаса.

Разживина так же отметила, что задача ГЖИ и правительства области состоит в том, чтобы все УК в регионе начали добросовестно работать – не важно, старый это игрок на рынке или новичок.