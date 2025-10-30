Сформированы основы новой профессии: на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований подвели итоги конкурса «Социальные архитекторы»

В нём принял участие глава региона Андрей Чибис.

В Москве в мастерской управления «Сенеж» в формате ВКС провели круглый стол. Мероприятие стало ключевой точкой в подведении итогов масштабного всероссийского конкурса, который дал старт развитию в стране новой управленческой специальности – социального архитектора.

Как отметил в своём выступлении эксперт конкурса, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, социальная архитектура – это целенаправленное влияние на общество для развития страны и повышения качества жизни.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, эксперт по оценке конкурса: «Создание образа будущего страны».

В рамках конкурса из более чем 7500 специалистов со всей России были отобраны 185. На примере успешных региональных практик участники обсудили, как реализуются принципы социального проектирования.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который является одним из экспертов аппарата Президента России, привёл в пример лозунг «На Севере – Жить!», который за несколько лет стал брендом и лёг в основу стратегии развития. По результатам работы в 2023 году в Заполярье впервые с 1989 года приехали больше людей, чем уехали.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В 2019 году среди молодёжи был популярен пессимистичный лозунг «Кто последний улетит из Мурманска…». Тогда мы задумались…».

Глава региона отметил, что лозунг «На Севере – Жить!» стал планом, который помогает региональному правительству эффективно работать по приоритетным направлениям.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не просто лозунг, бренд… В марте 2024 года Международный арктический форум с участием Президента России Владимира Путина прошёл именно под девизом «На Севере – Жить!».

Отметим, развитие профессии социального архитектора получает и серьёзную академическую поддержку. Уже с этой осени подготовку магистров по данному направлению начнут МГУ и Финансовый университет при правительстве России.