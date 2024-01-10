Главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщил, что в среднесрочной перспективе в России сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.

«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду», - сказал Евменов в интервью газете «Красная звезда».

Напомним, о том, что существующие бригады морской пехоты будут усилены до дивизий, в декабре 2022 года заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр обороны России заявлял, что предстоит «сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.