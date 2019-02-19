Сгоревшая школа, снег, грипп и ТКО – проблемы, которые волную власть

Где будут учиться четвероклассники из села Кузомени, где на прошлой неделе сгорела школа? Эпидемия гриппа в Мурманской области уже почти в два раза перевалила эпидемический порог – эти и другие вопросы вынесла на обсуждение на оперативном совещании губернатор Мурманской области.

Совсем недавно губернатор Мурманской области посетила Всероссийский инвестиционный форум в Сочи, где приняла участие в обсуждении центральной темы: «Национальные проекты: от стратегии к действию». Марина Ковтун отметила, что работа над национальными проектами переходит в практическую плоскость, поэтому начинать их реализацию нужно как можно скорее. В Мурманской области утверждены 46 региональных проектов, направленных на реализацию 10 национальных. Расходы почти поровну ложатся на региональный и федеральный бюджеты.

Марина Ковтун назвала реализацию национальных проектов очень важной, так как считает её инвестицией в человеческий капитал и в качество жизни жителей региона. Однако, глава региона призналась, что отлично понимает все бюрократические сложности, которые предстоит преодолеть.

«На самом деле законодательство не позволяет нам с завтрашнего дня реализовывать нацпроекты в силу того, что действительно большой объем формальностей, которые ложатся на обычных специалистов органов исполнительной власти, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - И это их не освобождает от решения других задач».

Губернатор Марина Ковтун сообщила, что после метелей и снегопадов, которые накрыли Мурманскую область в минувшие выходные, недовольные жители региона буквально завалили социальные сети фотографиями не убранных дворов, занесённых по козырек подъездов, увязающих в снегу машин. Такую ситуацию глава региона считает неприемлемой.

«Я требую сегодня же, в течении завтрашнего дня провести обходы дворов, посмотреть, в каком состоянии придомовые территории, - потребовала во время заседания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Обязательно привлекайте управляющие компании, пройдитесь с инспекциями, возьмите депутатов, или пусть депутаты возглавят эту работу. Но управляющие компании должны работать сейчас с двойными-тройными усилиями».

Глава региона также попросила жителей Мурманской области со своей стороны помочь коммунальщикам – своевременно убирать личные автомобили, чтобы снегоуборочная техника и дворники могли нормально работать.

На оперативном совещание подняли вопрос и о сгоревшем здании школы в селе Кузомень. Теперь четверым четвероклашкам предстоит закончить учебный год на домашнем обучении.

«В дальнейшем эти детки в пятый класс пойдут учиться в школу в Варзуге, где есть интернат. Но поскольку у нас в Кузомени есть трое деток в возрасте поступления в первый класс на следующий год, то необходимо решать вопрос восстановления школы», - отметила Наталья Самойленко, глава администрации Терского района.

Сейчас начаты переговоры о возможности строительства в Кузомени административного здания, в котором планируется разместить учебные классы. Этот вопрос находится на постоянном контроле министерства образования и науки Мурманской области.

Так же на оперативном совещании первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова доложила о сложившейся в регионе эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ.

Последней темой совещания стал вопрос по сбору мусора, а вернее изменения в правилах обращения с твёрдыми коммунальными отходами. С первого января 2019 года вывозом и утилизацией мусора занимается предприятие «Управление отходами». Вот только когда жители получили первые платёжки, началась путаница.

Обратиться с жалобами и просьбами перерасчёта можно напрямую в МФЦ или компанию «КолАтомЭнергоСбыт». Так же жителям напоминают, что управляющие компании были вынуждены вычеркнуть из квитанций пункты о вывозе и утилизации ТКО. Но при этом обслуживание мусоропроводов и содержание контейнерных площадок по-прежнему является обязанностью коммунальщиков.