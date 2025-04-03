Шаг назад: хоккейный клуб «Мурман» вышел из суперлиги

Команда 7 лет держалась в высшем спортивном дивизионе, но теперь приняла решение перейти в Высшую лигу.

Команда по хоккею с мячом «Мурман» уже 7 лет выступает в суперлиге, вот только партнёры клуба сильно сократили финансирование. Так что оставшихся выделенных из бюджета 55 миллионов рублей не хватит на чемпионат России, который в этом году для наших хоккеистов завершился на последнем месте турнирной таблицы.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Последние два года клуб испытывал турбулентность, в том числе и по финансированию. В прошлом году, практически на старте сезона, правительством было принято решение дополнительно выделить деньги на то, чтобы клуб продолжил свою игру в суперлиге».

Изыскивать дополнительные бюджетные деньги в это раз возможности нет, поэтому в предстоящем сезоне команда по бенди сделает шаг назад и выступит в высшей лиге, в которой она когда-то успешно играла, и неоднократно становилась победителем. Лучший же результат на чемпионате России – 10 место.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Есть объективные обстоятельства той ситуации, которая сложилась. Самая главная задача в этой истории была – сохранить клуб, что в принципе при поддержке правительства Мурманской области и произошло».

На нормальное содержание клуба в суперлиге за сезон нужно порядка 130 млн. Для сравнения, это почти годовой бюджет спортивной школы, в которой занимаются порядка 300 детей. Возможно, что клубу такие перемены пойдут даже на пользу, так как сейчас в составе «Мурмана» только трое хоккеистов из нашего региона.