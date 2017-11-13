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День за днём с «Арктик-ТВ»13.11.17 19:30

«Шаг в будущее» делают 300 молодых исследователей

По традиции в первый день работы Мурманской международной деловой недели открывается и молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Свои научные работы представали более 300 молодых исследователей, которые приехали в столицу Заполярья из 6 регионов страны.

Зал «Лапландии» заполнен до отказа. Тут собрались самые умные и перспективные представители  молодёжи СЗФО. Возраст участников от 9 лет -  школьники и 19 лет - студенты. Однако, даже самых юных участников форума нельзя назвать малышами. Например, Алёне Телковой всего 14 лет, девочка живёт в Ненецком автономном округе, учится в школе, как и её сверстники. Однако, она оказалась одной из немногих, кто сильно обеспокоился экологической проблемой в родном крае. Она изучала тенденцию роста растений в местном заповеднике и разработала план по спасению северной растительности.

-Это очень-очень легко, когда ты заинтересован этой темой, - говорит Алёна Телкова, участник форума «Шаг в будущее», - когда тебе интересно, то всё получается легко.

Молодёжь Заполярья  уже более 20 лет активно принимает участие в проектах и мероприятиях научного форума «Шаг в будущее». Министр образования Мурманской области Наталья Карпенко уверена, что подобные мероприятия помогут ребятам научиться решать сложные задачи, работать в команде и получить драгоценный опыт в научной деятельности.

- Увеличилось количество прикладных работ, абсолютно прикладных, - отмечает тенденции Наталья Карпенко, министр образования Мурманской области. - Это значит, что наши дети думают о будущем, задумываются о том, как улучшить нашу жизнь.

Имена победителей и призёров станут известны только 18 ноября. До этого момента у «умников» СЗФО  будет насыщенная программа: различные соревнования, открытые лекции, мастер-классы и семинары. Но и о развлечениях  не забыли: гостям проведут увлекательные экскурсии по столице Заполярья и по местным выставкам.

 

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