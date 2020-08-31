Шагать по дороге в музыкальную школу стало веселей

В Мурманске продолжаются ремонты дорог в рамках городской программы «Дорога в школу». Одним из обновленных проездов стал участок у детской музыкальной школы № 3, на улице Кирпичной.

Миша Сухов, который учится в третьей музыкальной школе Мурманска играть на фортепиано, уже оценил вместе с друзьями отремонтированную дорогу. Раньше, по признанию молодого человека, здесь трудно было передвигаться.

Михаил Сухов, ученик музыкальной школы № 3: «Сейчас стало очень хорошо. Удобно ходить. Раньше было неудобно, можно было споткнуться и упасть. Это было неприятно».

По этой дороге дети не только ходят в школу, но и в поликлинику, которая располагается рядом. Сити-менеджер Евгений Никора, одобрил качество ремонта, а вот недобросовестность некоторых мурманчан нет. Дело в том, что автомобилисты здесь паркуются и проезжают по дороге через газон. В ближайшее время это место оградят блоками.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «В октябре в рамках дополнительных работ, которые предусмотрены контрактом, сделаем штатное ограждение. Видимо, это будут какие-то столбики. Далее, с учётом тех планов, которые у нас были, посмотрим, каким образом обустроить парковку».

А за лето здесь успели не только заменить покрытие проезжей части и резервных труб, но также отремонтировать колодцы, восстановить газоны и выполнить компенсационное озеленение.

Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов Мурманска: «Ко мне, как к депутату, было много обращений граждан по поводу проезда к этой детской школе, так как здесь были определенные трудности в перемещении деток».

Городская программа «Дорога в школу» существует уже несколько лет. За это время в рамках её реализации были обновлены проезды к 120 социально-значимым учреждениям Мурманска.