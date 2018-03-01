Шах и мат! О самом интеллектуальном виде спорта – в новом выпуске программы «Открытая студия»

Что такое блиц и быстрые шахматы? И как продумать стратегию всего за пару секунд?

- Три минуты даётся и это на всю партию. Две секунды на каждый ход и надо распределять их.

Гости программы, несмотря на юный возраст, уже имеют немалый опыт в шахматах.

- Меня с двух лет мама отдала тренеру, который занимался с детьми шахматами и в два года меня научили играть.

Шахматное движение в Мурманске после затишья на несколько лет снова возрождается.

- Прежде всего, мы благодарны шахматной Федерации и её председателю Андранику Владимировичу Мусатяну.

В столице Заполярья удалось провести турнир международного уровня «Полярный гамбит». Подробности – в программе «Открытая студия» смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктив-тв. Рф.