День за днём с «Арктик-ТВ»01.03.18 19:30
Шах и мат! О самом интеллектуальном виде спорта – в новом выпуске программы «Открытая студия»
Что такое блиц и быстрые шахматы? И как продумать стратегию всего за пару секунд?
- Три минуты даётся и это на всю партию. Две секунды на каждый ход и надо распределять их.
Гости программы, несмотря на юный возраст, уже имеют немалый опыт в шахматах.
- Меня с двух лет мама отдала тренеру, который занимался с детьми шахматами и в два года меня научили играть.
Шахматное движение в Мурманске после затишья на несколько лет снова возрождается.
- Прежде всего, мы благодарны шахматной Федерации и её председателю Андранику Владимировичу Мусатяну.
В столице Заполярья удалось провести турнир международного уровня «Полярный гамбит». Подробности – в программе «Открытая студия» смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктив-тв. Рф.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 445 человек
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Последние комментарии
ФунтиК
01.03.18 07:42
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Олег
01.03.18 04:11
Только что посадить таких тяжко. Знают что прятать, и как. Расстрел пора таким, с конфискацией имущества у всех членов семьи.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Семен
01.03.18 00:28
Начнем с того, что при Федотове таких премий и не было. Что он мог дать. Сняткова действительно не умела говорить, только орать и причем благим матом. Что уже показывало, какой руководитель. Разобрать
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
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