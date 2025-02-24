Шах и мат! Открытый турнир «Полярный гамбит» вновь состоялся в Мурманске

Его проводят уже в восьмой раз, но интерес спортсменов со всех уголков России к нему не угасает.

«Полярный гамбит» - это, пожалуй, главный шахматный турнир в Мурманской области. Ежегодно поучаствовать в нём приезжают спортсмены из разных точек планеты. В этом году 115 российских шахматистов решились разыграть партии в заполярном городе.

Андраник Мусатян, президент Федерации шахмат Мурманской области, организатор турнира «Полярный гамбит»: «Уровень очень серьёзный. По-хорошему, мы получаем то, что наши шахматисты в Мурманской области могут играть с самыми крутыми шахматистами мира, уже даже не страны. И таким образом, мы поднимаем уровень нашего турнира. У нас хороший фонд призовой. Он уже на уровне нашей страны. О соревнованиях уже знают все ФИДЕ, потому что мы электронно транслировали несколько досок».

Поддержать игроков приходили не только близкие и родные люди, любители шахмат, но и представители бизнеса. Ведь помощь в организации таких турниров – это вклад в развитие нашего молодого поколения.

Марта Говор, уполномоченный по правам предпринимателей в Мурманской области: «Казалось бы, шахматы, но у меня вспотели ладошки, потому что очень напряженный и динамичный вид спорта. Сами играем, но на уровне дома. Сегодня с ребёнком пришла, чтобы она тоже посмотрела, как это проходит. Очень маленькие участники тоже здесь присутствуют, возраст совершенно разный. Каждый вовлечён в игру, в борьбу за победу. За каждого переживаешь. Атмосфера напряжения, внутренней борьбы».

Светлана Парная, управляющая рестораном «DOM» и территорией отдыха «Атлантика»: «Видишь, как дети переживают, болеешь за кого-то. Очень хорошо, побольше бы нам таких мероприятий. Мы любим и поддерживаем такие мероприятия, особенно, связанные с детками. Тем более, что это всероссийское мероприятие».

Константин Котловский, председатель регионального отделения «Опора России»: «Я считаю, что шахматы – игра нужная для того, чтобы в жизни что-то планировать. Потому что всегда мы перед тем, как что-то сделать, думаем о последствиях, о шагах. А шахматы как раз дают эту возможность. Если перенести шахматную стратегию на обычную жизнь, то, я думаю, что можно достичь большого успеха».

Уже традиционно ни один «Полярный гамбит» не может пройти без улыбки Валентины Гуниной. Наша спортсменка каждый год приезжает в Мурманск, чтобы поучаствовать, оценить уровень подготовки местных спортсменов и просто вновь почувствовать себя дома.

Валентина Гунина, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России по шахматам: «Сыграла я в блице, заняла третье место, а сейчас не знаю. Наверняка, четвёртое. Меня друг детства обогнал - Артем Зубрицкий. У него коэффициент был выше, а количество очков одинаковое. Но зато мой друг занял второе место, я очень довольна. И в целом, довольна. Мы завтра пойдём смотреть Мурманск, я буду показывать ему свой родной город».

В этом году Валентина подготовила сюрприз для участников.

Валентина Гунина, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России по шахматам: «Так как я стала лицом всероссийских женских шахмат, то за «быстрые» и за «блиц» у меня будет приз для местных девочек, которые заняли первое место».

Отметим, что общий призовой фонд восьмого турнира «Полярный гамбит» составил 500 тысяч рублей. По итогу двух дней соревнований были награждены победители в дисциплинах «блиц» и «рапид».

То ли по воле судьбы, то ли по высокому уровню подготовки, но первые места обеих номинаций завоевал Валерий Попов из Санкт-Петербурга.

Валерий Попов, международный гроссмейстер, чемпион Европы по быстрым шахматам: «Всё удалось. Конечно, я удивлен, что выиграл «блиц», потому что это обычно для молодых. Но в быстрых шахматах я пока чувствую себя уверенно. Такая игра, в которую можно играть до пенсии».

Любимый шахматистами турнир уже завершён, но он точно повторится вновь. А по секрету от гроссмейстера Валентины Гуниной мы узнали ещё о том, что планируется женский турнир по шахматам. Правда, даты пока неизвестны.