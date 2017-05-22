Шахматистка из Мурманска Ирина Полято поедет на Европейский турнир с мамой

Полгода назад двукратную чемпионку России юную шахматистку из Мурманска Ирину Полято ещё мог обыграть родной отец, но сейчас это ему удаётся крайне редко. В сентябре школьница будет выступить на Европейском чемпионате в Румынии, но ещё до недавнего времени важная для спортивной карьеры поездка могла не состояться по финансовым причинам.

Кто бы мог подумать, что жительница Мурманска и чемпионка России по шахматам Ирина Полято из всех школьных предметов предпочитает физкультуру, а лучшей игрой, кроме привычной борьбы за черно-белой доской, считает баскетбол. Из-за постоянных тренировок юная спортсменка, в копилке которой уже 40 медалей, регулярно пропускает учёбу, но это не мешает ей с лёгкостью «догонять» своих сверстников в их освоении школьной программы. «Я успеваю учиться, пусть и многое пропускаю, - говорит Ирина Полято, шахматистка. - Но я быстро все нагоняю, у меня нет проблем в школе».

Ирина дважды становилась чемпионкой России в своей возрастной категории. Перед ответственными соревнованиями она старается играть каждый день по 2-3 часа дома и ещё несколько часов с тренером или старшими шахматистами. Девочка много раз была за границей, чтобы лучше понимать соперников - иностранцев, даже начала усиленно изучать английский язык. А вот новый шаг – участие в Европейском турнире - до недавнего времени было под вопросом.

- Вопросы бюджета не безграничны, хотя областной спорткомитет делает всё возможное, - говорит Игорь Морарь, депутат Совета депутатов г.Мурманска. - Мы понимаем, что шахматы - это психология. Наша будущая чемпионка должна быть подготовлена и чувствовать себя комфортно.

Первыми на проблему обратили внимание журналисты газеты «Вечерний Мурманск». Издание на своих страницах разместило небольшую заметку о талантливой шахматистке, которая может пропустить важный Европейский чемпионат из-за финансовых трудностей. Благодаря этой публикации удалось найти спонсора. Теперь Ирина не только поедет в Румынию, но и на важных матчах её будет сопровождать мама. Это поможет маленькой спортсменке не растеряться, достойно представить Мурманск и, возможно, одержать долгожданную победу.