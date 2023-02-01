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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.23 19:30

«Шахматная гостиная»: в Первомайском округе Мурманска теперь можно заниматься профессионально шахматами

На базе 6-й гимназии Мурманска открылась «Шахматная гостиная», в которой уже в эти выходные прошёл детский турнир по шахматам для новичков и любителей.

По словам любителей шахмат, Первомайскому району Мурманска очень не хватало клуба, где желающие могли бы повысить свои навыки в этой интеллектуальной игре. И когда в конце 2022 года было решено, что в 6-й гимназии откроют шахматную гостиную, игроков это событие очень обрадовало.

Нина Зуборева, директор гимназии №6 г. Мурманска: «Безусловно, нам хочется, чтобы шахматное движение развивалось, а мы стали центром шахматной игры для всего Первомайского округа».

17-я детско-юношеская спортивная школа помогла гимназии в организации и судействе муниципального турнира. Более 40 детей с 1-го по 9-й класс изъявили желание принять в нём участие.

Сергей Тян, директор ДЮСШ №17: «Здесь есть дети, которые первый раз участвуют в соревнованиях, которые занимаются в 6-й гимназии, где им открыли кружок. Но есть и более опытные. Те, кто первый раз здесь участвуют, конечно, они в стенах родной школы хотят выиграть, получить свою медаль, заслуженную награду».

Например, первоклассник Саша раньше занимался шахматами только дома с папой. И в шахматном турнире участвует впервые.

Александр Георгинов, участник шахматного турнира: «Это хорошая игра, развивает ум».

По словам судьи соревнований, самое главное то, что дети желают развиваться не только физически, но и интеллектуально, а это очень важно.

Олег Рябцев, главный судья турнира: «Большинство учащихся – это учащиеся города-героя Мурманска. Эта инициатива развития шахмат, особенно в Первомайском районе, мне кажется, что очень хорошая, правильная, которую поставила перед собой гимназия номер шесть».

Впереди у «Шахматной гостиной» много целей, которые помогут ещё больше популяризовать эту игру.

Нина Зуборева, директор МБОУ г.Мурманска «Гимназия №6»: «Мы очень хотели, чтобы в наших шахматных кружках занимались не только дети нашей гимназии, но и дети близлежащих детских садов, гимназий, школ».

Скорее всего, будущие шахматные баталии соберут ещё больше участников.

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