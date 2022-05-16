Шахматно-шашечный турнир, приуроченный ко Дню Победы, состоялся на 4-х площадках в Ловозере

Наградили участников соревнования в Национальном культурном центре и в Центре образования «Точка роста» села. В соревновании приняли участие 40 человек.

Степан Хатанзей, участник турнира: «Мне захотелось поиграть в шахматы, я пришёл, записался на кружок шахмат и занял первое место».

Степан Хатанзей, участник турнира, занимается шахматами около года. Интеллектуальная игра для него - это не просто хобби, а способ самореализации. Победа в состязании только стимулирует Степана на дальнейшие свершения.

Интеллектуальная игра, по словам специалистов, развивает в ребёнке логическое мышление и силу воли.

Сергей Филипченко, руководитель шахматного кружка: «Самое главное то, что мы стремимся всё-таки, чтобы шахматы были в каждой семье. Мы считаем, что это помогает и учиться, и работать, и принимать по жизни правильные решения».

Для семейных команд предусмотрены особые призы. Это не только дипломы, но и денежные вознаграждения, отмечает Сергей Филипченко. Он далеко не первый год обучает детей в Ловозере интеллектуальной игре. Инициативу Сергея поддерживает и шахматная Федерация Мурманской области.

Артём Кузьмин, исполнительный директор шахматной Федерации Мурманской области: «Огромную благодарность хочется выразить нашему председателю шахматной Федерации Мурманской области Мусатяну Андронику за то, что он поддерживает этот вид спорта и предоставляет призы и возможность детям и взрослым поучаствовать в такого вида соревнованиях».

В планах у ловозерских шахматистов совершить выезд на соревнования в Мурманск и другие города региона. Следующий шахматно-шашечный турнир состоится осенью и будет приурочен ко Дню воинской славы России, который отмечают 9 октября.