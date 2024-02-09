Шахматный турнир состоялся в стенах 17-й мурманской спортшколы

Команды соревновались в финале муниципального этапа.

В 17-й детско-юношеской спортшколе Мурманска состоялся финал муниципального этапа всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Прошло время выяснить, какая команда самая сильная у нас в городе.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Сегодня восемь команд у нас участвуют в турнире. Те, которые вышли в финал. А всего у нас участвуют двадцать команд – сто человек».

В каждой команде играют 3 мальчика и одна девочка. Для многих из них это далеко не первые соревнования.

Владимир Шананин, тренер-преподаватель КДЮСШ №17 Мурманска, главный судья соревнований: «У нас соревнования проходят по круговой системе – дисциплина рапид, быстрые шахматы, 25 минут на всю партию, 10 секунд добавляется на каждый сделанный ход. Ребята играют хорошо, но надо понимать, что тут есть представители со всей области возрастной категории 15 лет, 3 лет и 11 лет. Ребята подготовленные, играют достаточно хорошо. Но есть и любители, которые не занимаются шахматами профессионально».

Например, Семёну скоро 10 лет, три из них он занимается шахматами. Парень гордо сообщает о том, что навыки, приобретённые благодаря игре, помогают ему в повседневной жизни.

Семён Коноплёв, участник соревнований: «Шахматы дают развитие мозгу и соображаю быстрее».

Весной ребят ждут региональные соревнования, а уже летом, в случае победы, юные шахматисты будут представлять нашу область на всероссийских соревнованиях.