Марина Табейкина: почему женщины подают на развод, или Мужчина, от которого я уйду5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.24 19:30

Шахматный турнир состоялся в стенах 17-й мурманской спортшколы

Команды соревновались в финале муниципального этапа.

В 17-й детско-юношеской спортшколе Мурманска состоялся финал муниципального этапа всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Прошло время выяснить, какая команда самая сильная у нас в городе.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Сегодня восемь команд у нас участвуют в турнире. Те, которые вышли в финал. А всего у нас участвуют двадцать команд – сто человек».

В каждой команде играют 3 мальчика и одна девочка. Для многих из них это далеко не первые соревнования.

Владимир Шананин, тренер-преподаватель КДЮСШ №17 Мурманска, главный судья соревнований: «У нас соревнования проходят по круговой системе – дисциплина рапид, быстрые шахматы, 25 минут на всю партию, 10 секунд добавляется на каждый сделанный ход. Ребята играют хорошо, но надо понимать, что тут есть представители со всей области возрастной категории 15 лет, 3 лет и 11 лет. Ребята подготовленные, играют достаточно хорошо. Но есть и любители, которые не занимаются шахматами профессионально».

Например, Семёну скоро 10 лет, три из них он занимается шахматами. Парень гордо сообщает о том, что навыки, приобретённые благодаря игре, помогают ему в повседневной жизни.

Семён Коноплёв, участник соревнований: «Шахматы дают развитие мозгу и соображаю быстрее».

Весной ребят ждут региональные соревнования, а уже летом, в случае победы, юные шахматисты будут представлять нашу область на всероссийских соревнованиях. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в леспроме по итогам 2023 года - версия hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
-Правовая консультация (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».04:00«Семейное дело». Художественный фильм, серия 1-2 (12+)
-PRO Деньги (16+)Личный финансовый учёт ведут 3 из 4 россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар теряет почти 37 копеек-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Ассоциация управляющих организаций и Фонд капитального ремонта Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика