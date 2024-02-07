Шамш, которому 200 лет, на выставке в музее

В честь Международного дня саамов в Мурманском областном краеведческом музее открылась персональная выставка педагога, филолога, специалиста в области саамской письменности и культуры Нины Афанасьевой.

В этом году Нине Афанасьевой исполнилось 85 лет. За свою жизнь она многое сделала для коренного народа Севера: была одним из авторов первого в мире саамско-русского словаря, написала саамско-русский разговорник, долгие годы возглавляла Ассоциацию Кольских саамов и по сей день продолжает популяризировать родную культуру. Например, с помощью таких персональных выставок, которую автор открыла на площадке областного краеведческого музея.

Нина Афанасьева, представительница коренного малочисленного народа саамов, педагог, филолог, специалист в области саамской письменности и культуры: «Когда мы создали Ассоциацию, то мы начали вести огромную работу. Проводили недели культуры саамского народа по нашему региону. Они до сих пор живут, даже в некоторых школьных учреждениях были открыты саамские школьные музеи, например, в Ловозеро, посёлок Туманный. Наш педагогический колледж жив, здоров и работает. Делали много, чтобы именно молодёжь была приобщена к этой прекрасной саамской культуре».

На выставке «Голос саамского народа» представлены экспонаты из личной коллекции Нины Елисеевны. Это уникальные документы, касающиеся истории создания алфавита, фотографии, сборники стихов и сказок, наряды. Все эти памятные вещи очень дороги саамам, ведь именно они помогают сохранить традиции и передать их подрастающему поколению.

Анастасия Нильсен, представительница коренного малочисленного народа саамов, посетительница выставки: «Этот костюм, как говорила моя мама, женщины саамы носили в XVI-XVII веке. Шамш шился из бисера, его они шили сами. У меня был шамш, которому было 200 лет, когда я замуж выходила я в этом шамше была».

Выставка «Голос саамского народа» будет работать в краеведческом музее до 24 марта.