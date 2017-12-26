Шар счастья установили на главной площади Мурманска

Три ледяные горки - по одной на каждый округ и 17 скульптур. Городские власти завершили установку в Мурманске всех праздничных украшений. Сейчас рабочие наносят последние штрихи, но большинство объектов уже радуют жителей и гостей города.

Группа школьников, пришедшая на Пять Углов, чтобы посмотреть на ледяные скульптуры, не без интереса наблюдает за тем, как специалист шагая по крутому бортику проливает горку водой, тем самым скрепляя материал и делая конструкцию прочнее. Пока объект закрыт для посетителей, но совсем скоро здесь можно будет с ветерком прокатиться на ледянке. Пока же школьникам, которые уже отдыхают на зимних каникулах, придётся подождать.

Зато скульптуры, подсвеченные разноцветными огнями, доступны для просмотра. Первые посетители уже с удовольствием фотографируются рядом со скоморохами. Фигур конечно не так много, как в прошлом году, но центральная городская площадь и без того заставлена консолями и панно. Последний композиционный штрих, вносящий ещё большее разнообразие в буйство арт-объектов – два шара разных диаметров. Пока они напоминают каркасы разбитого глобуса, но в ближайшее время металл закроют светодиодами, а внутрь одной из конструкций можно будет даже зайти и загадать желание.

- Осталось нам два шара установить, один высотой 6,5 метра. Через него можно будет пройти насквозь, проход там 2-метровый, - рассказал Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Второй шар, составляющий единую композицию, диаметром 3,5 метра.

Желающих не просто полюбоваться красотой, а проверить световые панно и фигуры на прочность, находится много. Поэтому рядом с объектами дежурят представители полиции и сотрудники охранного предприятия, а во многих парках стоят камеры наружного наблюдения. Это стоит учитывать, прежде чем совершить опрометчивый поступок.