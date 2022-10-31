Шар в лузу! Региональной Федерации бильярда исполнилось 20 лет

Свой юбилей спортсмены отметили за столом... С шарами и кием. Праздничный турнир посетила съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Федерации бильярда Мурманской области исполнилось 20 лет. Ровно столько же спортсмен Дмитрий Едунов занимается этим видом спорта. Впервые к столу его привёл отец, который иногда заходил в клуб сыграть партию. А Дмитрий после знакомства с бильярдом так увлекся, что занялся им профессионально. Ежедневно не менее часа в день он посвящает игре. Всегда участвует в турнирах, а в 2018 году стал чемпионом области.

Дмитрий Едунов, бильярдист: «Тренировка по бильярду – это монотонное отрабатывание одних и тех же ударов, если мы берем спортивную составляющую этого вида спорта. Это спорт. Для многих это секрет, но это спорт. Человек за бильярдным столом проходит расстояние чуть меньше, чем, допустим, биатлонист пробегает по трассе».

Да и научиться загонять шары в лузы не так просто, как кажется на первый взгляд. В этом деле главное – трудолюбие, отмечают профессионалы.

Алексей Иванов, главный судья турнира: «Всё зависит от игрока. Если он будет трудиться, тренироваться, значит, он будет играть. Это надо смотреть, видеть. Он очень завлекает, если начинаешь играть. Если просто играешь – это одно, а если чего-то добиваешься, то совсем другое. Это надо прочувствовать».

Бильярд считается одной из старейших игр в мире. Когда-то он был привилегией людей обеспеченных или статусных, сегодня доступен каждому. В областной Федерации бильярда насчитывается около 600 участников разных возраста и уровня подготовки.

Анжелика Багриевская, президент Федерации бильярда Мурманской области: «Бильярд – это симбиоз отдыха и спорта. И расслабиться можно, и стресс снять после работы. Многие приходят в обеденный перерыв - просто мозг в порядок привести. А когда шар заходит в лузу, это сразу самоуверенность повышается. Тут и слияние всех характеров получается: хладнокровие и азарт, горячность».

Много молодёжи увлекается бильярдом. А вот девушек в Заполярье, как признаются спортсмены, за столом можно встретить нечасто. Зато среди пожилых людей бильярд популярен. Например, 81-лентний Пётр Свидовский по несколько раз в неделю приходит сыграть партию с товарищами, но сегодня просто наблюдает за игрой.

Пётр Свидовский, бильярдист: «У нас есть тут группа льготных пенсионеров, там нам дано время. Нравится мне, потому и прихожу сюда. Хоть бывают и огорчения, но бывают и радости. Тем это и нравится - эмоциями».

В Мурманской области сейчас набирает популярность снукер – английский бильярд. Однако, самым распространенным и любимым остаётся русский. Именно в него и играли спортсмены на турнире.

Кстати, сражались не только за кубок и сувениры. Призовой фонд составил 70 тысяч рублей. Чемпионом состязаний, посвященных юбилею областной федерации, стал Сергей Олкинян.