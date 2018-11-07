Шаркающая походка, или Опасный лёд на озёрах

Сотрудники регионального МЧС напоминают, что выход на тонкий лёд смертельно опасен! Из-за плюсовой температуры водоёмы Мурманской области ещё не успели замерзнуть. Реки гонят массу - шугу, но выходить на неё нельзя, предостерегают спасатели.

Безопасным для человека считается светлый синий лёд толщиной больше 7 сантиметров. Но и он должен быть без тёмных вкраплений и трещин. Однако, каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

По словам спасателей, одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и становятся беспомощными. МЧС напоминает северянам, что при выходе на лёд всегда необходимо соблюдать дистанцию в 5-6 метров, освободить руки от лишнего груза. «Услышав треск, появившийся на льду трещины, необходимо сразу же вернуться назад, - советует Сергей Кочетков, старший государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 3 Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области, - той же дорогой, по которой шли вперёд. Надо развернуться и шаркающей походкой, не отрывая ноги ото льда, аккуратно возвращаться к берегу».