Шары в лузу!

Московская или сибирская пирамида - это не финансовая схема обогащения одни за счёт других, а разновидность русского бильярда. Выигрывает тот, кто первый закатит в лузу восемь шаров. Лузы в русском бильярде, в отличие от «американки», узкие, а шары побольше. Попасть не так-то просто. Но для профессионалов, которые и соревновались в городском чемпионате «Золотой диск», невозможного нет.

В «Московской пирамиде», по правилам, заказ не требуется. Забивать можно любой шар, случайные попадания тоже считаются. Однако, для профессионалов игры правила ужесточили. Засчитывается только тот шар, который игрок наметил заранее. Нужно быть точным и аккуратным. Штраф - возвращение уже забитого шара с полки на игровое полотно. То есть, минус один балл. Знание теории только в плюс.

- Есть люди, которые сами учатся. Но, как правило, достижений не достигают, - отмечает Игорь Гречка, участник чемпионата «Золотой диск». - В этой игре нужна не только практика, но и теория, в первую очередь.

Мужчины в рубашках и пиджаках, тихая музыка, приглушённый свет. В бильярде есть свой шарм. Именно он и привлёк Максима Хоботова. Начал он играть ещё ребёнком и уже 10 лет не расстаётся с кием. Сегодня он не только игрок, но и главный судья соревнования.

- Очень закаляет эта игра психологически. Я занимался и другими видами спорта, и скажу, что в плане психологии эта игра одна из самых тяжёлых, - говорит Максим Хоботов, главный судья соревнований «Золотой диск», - Если сравнить, например, с теми же шахматами, чтобы там передвинуть фигурку, нужно её просто подвинуть рукой. А здесь мало того, что ты захотел, это надо ещё и исполнить. То есть, техническое мастерство должно быть на высоком уровне. Эта игра очень разносторонне развивает человека. Также и зрение. Те, кто играют в биллиард, со зрением страдать не будут.

В чемпионате участвует 43 человека. Многие из них неоднократно побеждали на всероссийских соревнованиях. Однако, президент областной федерации вздыхает: биллиард сегодня развит не так сильно, как хотелось бы. Старые мастера отходят от дел, уезжают из региона, молодые набираются медленно, не то что было в конце 80-х, когда игра только пришла в Заполярье.

- Меня пригласили на турнир в Петрозаводске. В то время в Мурманске ничего не было, совершенно, отмечает Михаил Гаврилов, президент Федерации бильярдного спорта Мурманской области. – Не было федерации, ни турниров, ничего. А там был классный турнир. Приехал назад и сразу же пошёл в спорткомитет, начали раскручивать. И всё получилось.

Берут наши игроки в бильярд не количеством, а качеством. Знают их не только на Северо-Западе, но и в Москве, и в далёком Ростове. А муниципалитет регулярно поддерживает, прилагает усилия для того, чтобы эта игра у нас не зачахла. Поэтому итогом городского турнира станут не только слава, почёт и кубки с медалями, но и денежный приз.