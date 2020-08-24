«Щас спою!» - обновленная музыкальная школа готова к новому учебному году

Первая детская музыкальная школа готова к новому учебному году. В помещениях заведения окончен ремонт, поэтому юные таланты смогут в комфортных условиях постигать азы музыкального мастерства.

Около пятисот мурманчан учатся играть на инструментах и петь в первой музыкальной школе Мурманска. Учебное заведение было открыто сразу после окончания Великой Отечественной войны. В этом году школе исполняется 75 лет, главный подарок к юбилею – масштабный ремонт.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Более 1 млн рублей выделено на ремонт, на приобретение мебели. Вы видите, что мы стараемся каждое помещение сделать функциональным. При этом стараемся не тратить значительные средства на ремонт каждого помещения. В этом году удалось отремонтировать пять помещений, в том числе хоровой класс, где мы сейчас находимся».

Времена меняются, и требования к организации учебного процесса тоже. По программе «Доступная среда» был приобретен лестничный подъёмник, а также установлены специальные ярко-жёлтые маркировки для обозначения пути передвижения, которые помогут ориентироваться слабовидящим.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В этой музыкальной школе приобретается мебель, меняется библиотека, в которой будут и в цифровом выражении хранится ноты, меняется хоровое обеспечение, меняются музыкальные инструменты. Это очень важно, эта школа - одна из лучших в Заполярье».

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора, отметил, что с точки зрения эстетического воспитания, было бы правильным решением привести в порядок зелёную зону напротив музыкальной школы. Такое пожелание передадут специалистам Управления дорожного хозяйства, которые в будущем займутся озеленением газона и обрезкой кустарников.