Шашки наголо!

Фланкировать казачьей шашкой, как оказалось, не так уж просто - можно набить клинком синяки. В этом убедились журналисты «Арктик-ТВ». В Мурманске открылся первый клуб, в котором учат правильно обращаться с таким необычным холодным оружием.

Старинная казачья забава - продемонстрировать свою удаль, раскручивая в руках шашку. Такой танец с саблями завораживает. Фланкировкой раньше традиционно занимались лишь мужчины. Теперь этому учат и представительниц прекрасной половины человечества. Элементарные навыки можно освоить на первом занятии.

Супруги Елена и Руслан Коротины открыли первый в Мурманске клуб фланкировки. Посещают занятия не только взрослые, но и дети. Это как современный фитнес, только с «примесью» любви к оружию и истории.

Руслан Коротин, руководитель военно-патриотического клуба: «Применение холодного оружия в современном мире неактуально, а вот те навыки, которые мы получаем, обучаясь, они применимы везде. Как в самообороне, так и обычной жизни. И мы стираем границы как в личном, так и в деловых отношениях».

Шашки изготавливают по индивидуальному заказу, на них даже наносят именную гравировку. Конечно же такое оружие не затачивают, чтобы избежать травм. Но это не значит, что к фланкировке можно относиться несерьёзно. Важно учитывать вес клинка и направление взмаха. В противном случае синяки гарантированы.

Елена Коротина, инструктор по фланкировке: «Я делаю подбросы шашкой и у меня бывают царапины и синяки. Это в порядке вещей, но этого не нужно бояться, надо быть просто готовым. Острие шашки может воткнуться в ногу и в бок. Опасно! Поэтому у нас для новичков есть деревянные шашки».

Когда держишь рукоятку крепко, то можно научиться виртуозно «крутить черта» и даже двумя клинками одновременно. А также удивлять друзей на даче искусством разрубать пластиковые бутылки с водой или арбуз пополам.