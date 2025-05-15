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Шедевры классической музыки мурманчанам подарил Иван Бессонов

Иван Бессонов – человек, который, кажется уже покорил все музыкальные пьедесталы. Блестящий пианист вновь посетил Мурманск со своей любимой программой шедевров классической музыки.

Каждое его выступление – это история.

Иван Бессонов, без сомнений, один из величайших молодых музыкантов, которые играют в наши дни, его стиль отличают чувственное исполнение и невероятная самоотдача.

Иван Бессонов, пианист, композитор: «Для меня всегда очень важно и ценно, чтобы музыка брала за живое каждого, сидящего в зале».

Иван не расстаётся с инструментом с раннего возраста. И не удивительно, ведь его родители тоже музыканты. Мама – скрипачка, а отец – пианист и композитор, вместе они привили сыну не только тягу к искусству, но и упорство в покорении музыкального Олимпа. Во многом благодаря им, Бессонов уже к 22 годам сделал превосходную карьеру. В этот раз льющаяся из-под его опытных пальцев мелодия уносит в XIX век, в котором кажется и родился маэстро, которому случайно угораздило оказаться в современности.

Иван Бессонов получил широкую популярность после победы во всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица». И сам маэстро Денис Мацуев – наставник Ивана - был поражён его свободой, интерпретацией и талантом.

Иван Бессонов всегда собирает полные залы, Мурманск не стал исключением. Чтобы послушать молодое дарование северяне начали разбирать билеты ещё зимой. 

Многие знают Ивана и по другим победам, однако оглушительный успех, в том числе и у зарубежного слушателя, Бессонову принёс конкурс, на который хотел бы попасть каждый молодой музыкант. Именно Денис Мацуев посоветовал отправить ещё совсем юного Бессонова на «Классическое Евровидение». И в 2018-м исполнитель стал первым россиянином, одержавшим победу в этом конкурсе, исполнив одно из произведений Петра Чайковского.

К слову, это один из любимых композиторов Бессонова, для мурманского зрителя он исполнил «Сентиментальный вальс», а также две пьесы из балета «Щелкунчик».

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