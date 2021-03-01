Шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев решил заглянуть в школьную столовую

Известный шоумен прибыл на север, чтобы представить новое школьное меню в рамках проекта «Шеф в школе», созданного Российским движением школьников.

Шеф Ивлев за словом в карман не полезет. Это знают все, кто хоть раз видел его шоу. В этот раз гуру ресторанного бизнеса и гурман всея России прибыл во вторую школу города Колы, чтобы продегустировать местное меню. На суд Константину были представлены обеды центров школьного питания - Мурманска, Североморска и кольской школы.

Все блюда приготовлены согласно установленным нормам. Для этого используют только свежие продукты. Шеф-повар оценил вкус и качество обедов, но отметил, что их подача должна быть выразительней, чтобы вызывать у детей аппетит и интерес к еде.

Константин Ивлев, российский шеф-повар, ресторатор: «Мы едим глазами, а детей тем более надо направлять на это, чтобы ели не в фастфудах, что является ожирением нации, но и в том числе, ели то, что готовят согласно «пинам-шминам». И лучше всего употреблять это декор-подаче, либо использовать интересную посуду».

Также Константин Ивлев представил свой вариант школьных обедов, составленный из северных деликатесов: мяса, рыбы и морепродуктов. Эта рекомендация будет использована при обновлении блюд для питания детей, отметил губернатор Андрей Чибис. А также раскрыл подробности введения нового меню.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Первый шаг сделан правильно. Здесь всем спасибо, кто за это отвечает. Второе, оленину мы активно двигаем. И третье, нам сейчас показали, как можно сделать лучше. И мы будем к этому стремиться, безусловно».

Приезд звездного повара стал возможен благодаря новому проекту «Шеф в школе» от Российского движения школьников. Теперь Константин Ивлев будет ездить по городам страны, и учить местных поваров правильно и вкусно кормить детей.

Константин Ивлев, российский шеф-повар, ресторатор: «Повара тоже должны перезагрузиться и осмыслить своё понимание и стараться готовить, как готовят во всех точках общепита. Неважно, ресторан это, кафе, бар, либо столовая для детей».

Визит Ивлева в школу Колы не закончился дегустацией обедов и презентацией меню. Также известный шеф-повар устроил мастер-класс местным поварам. Кроме того, Константин дал большое интервью журналистам паблика «Регион 51» для программы «Реальный регион». Скоро вы сможете увидеть выпуск и в эфире нашего телеканала.

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