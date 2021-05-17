Шёлковые сны и сатиновые чудеса – Марины Таран

«Когда ребёнок был ребёнком, его жизнь была вдохновенной игрой…», - цитирует любимый фильм художница Марина Таран. Девушка уверена, что продолжает оставаться ребёнком не только во время работы над картинами и вещами, но и в быту, благодаря своей маленькой и тоже невероятно творческой дочке. Результатом постоянного полёта фантазии и вдохновения стала выставка в городском историко-краеведческом музее Полярного, которую Марина так и назвала «Сны моего детства».

Марина Таран, художница, член союза художников России, г. Мурманск: «Все картины представляют собой либо ассоциации с нашим детством, либо представления о нём. Я предлагаю окунуться в это состояние, не забывать его и видеть прекрасное каждый день».

Оказалось, что батик – техника росписи по ткани – может быть весьма символична или даже содержать элементы импрессионизма. Весь процесс интересен тем, что заранее сложно предсказать, какой цвет получится в итоге, ведь на той или иной ткани, будь то сатин, шёлк или шифон, горячий или холодный батик даёт разный оттенок. Особую позицию занимают джинсовые и хлопковые чудо-животные. Их сложно не заметить: крокомоты, будто плавают по воздуху, каждый видит в композиции какого-то своего зверя. Так и задумывалось, рассказывает художница. Это творения её юных учеников. Основная задача, которую ставит Марина перед детьми - создать очень простые игрушки по понятным выкройкам.

Модельер-конструктор Марина Таран часто находит вдохновение на страницах книг, в стихотворных строках и тёплых воспоминаниях, отсюда и философские композиции, воплощённые на ткани.

Для тех, кто ещё не готов работать с такой текстурой, художница предложила простой, но яркий мастер-класс по созданию гравюры. Рисовать смогли даже те, кто ранее в себе особого таланта не замечал.

Окунуться в оттенки, звуки и истории своего детства вне зависимости от возраста можно до 15 июня в зале музея города Полярного.