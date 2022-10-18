Участники специальной военной операции нуждаются в поддержке. Каждый, кто сейчас защищает нашу родину, рискует своей жизнью. Переживая за них, многие люди пытаются и помочь. Например, швеи из Мурманской области объединились вместе и создают одежду для военнослужащих.

Мурманчанка Екатерина воспитывает 4-х детей. Шить она научилась пять лет назад, когда была в декрете. Сейчас девушка в свободное время создаёт одежду не только для семьи, но и для военнослужащих. Недавно она присоединилась к группе швей-волонтёров Мурманской области. В качестве манекена Екатерина использует своего мужа, который также поддерживает её в этом деле.

Екатерина, швея и технолог волонтёрского проекта «Шьём для наших. Мурманск»: «Вещи, которые созданы своими руками, несут большую энергетику, энергию тепла, спокойствия, домашнего уюта. И заряжают позитивной энергией. Ребята должны понимать, что для них это всё сделано, для них старались. Это должно им поднимать настроение и боевой дух».

По признанию Екатерины, за вечер можно сшить, например, три кофты. Таких отзывчивых швей по Мурманской области уже собралось чуть больше сотни. Каждая помогает по мере возможности и отталкиваясь от навыков. Кто-то кроит, кто-то шьёт у себя дома. Некоторые девушки, не умея создавать одежду, просто жертвуют деньги, на которые закупаются ткани и фурнитура. Недавно у швей появилось помещение для выкройки.

Юлия, руководитель волонтёрского проекта «Шьем для наших. Мурманск»: «Мы закупили специальный нож, который может кроить не один экземпляр толстовки, а несколько. Мы кладем пять слоёв, пять комплектов толстовок выкраиваем этим ножом. Но для этого нужно много места – большой стол и помещение. Дома этого не провернуть. Поэтому нам нужно было помещение. И администрация посёлка Кильдинстрой нам любезно его предоставила на безвозмездных условиях».

Девушки создают одежду для военнослужащих российской армии по запросу. Это нижнее, термо- и нательное бельё, снуды, толстовки, балаклавы, шапки и стельки. Также они шьют маски, повязки для медсестер и перевязочные косынки для раненных. Помимо этого девушки собирают детские рисунки и письма, которые юные северяне пишут в школах солдатам. Весь этот благотворительный груз на днях отправится в Белгородскую область.