«Шьём для наших»: северянки-добровольцы ЗАТО Александровск переориентировали швейную мастерскую под нужды воинов, участвующих в СВО

Бизнесвумен из Гаджиево Юлия Баранова только на днях официально открыла свою швейную мастерскую. Шить платья для торжественных вечеров и выпускных, деловые костюмы для работников офиса – не просто работа, а настоящее творчество, ставшее для девушки призванием.

Но современные реалии супругу военнослужащего свели с другими единомышленницами – швеями ЗАТО Александровск, которые, словно конструктор, собирают детали для тёплой одежды нашим бойцам, участвующим в спецоперации.

Юлия Баранова, конструктор швейных изделий, г. Гаджиево: «Шила не для ребят, открывалась, чтобы заниматься своим делом. Но есть время, есть желание, есть возможность – нужно помогать ребятам».

Флис для этого - самый подходящий материал: износостойкий и тёплый, проверенный, уверяют швеи. Выкройками и лекало пользуются уже готовыми, разработанными и выложенными в свободный доступ на странице блогера-швеи Элины Потыковой. Она-то и была инициатором Всероссийского движения «Шьём для наших», добровольцами которого стали и жительницы ЗАТО.

В ателье уже готовые выкройки, которые Юля сошьёт в единое изделие, поступают из Полярного. В рабочем цеху – мастерской на дому работа не прекращается ни на минуту.

Юлия Баранова, конструктор швейных изделий, г. Гаджиево: «Разбираем крой, шьём, девчонкам отвозим, они упаковывают и отправляют нашим ребятам. У нас всё в таком потоке: кто-то ткань помогает доставлять, коробки собирать, дети пишут письма. В школе тоже шьют, кстати! Сейчас будем ехать обратно, заберем у них очередную поставку».

Если изначально кроили лишь кофты и снуды, то со временем расширили производство. Среди моделей – балаклавы, повязки, носки. Совсем скоро появится новинка – тёплые кальсоны.

Юлия Лось, швея, доброволец, г. Полярный: «Каждого изделия более сотни! Мы, правда, уже вышли в оборот, у нас какое-то мини-производство одежды для наших солдат».

Пришлось вносить мастерицам и срочные поправки в выкройки. Всё делается согласно пожеланиям бойцов. Например, оказалось, что «собачка» на молнии может стоить ребятам жизни. Блики железных деталей заметны для снайперов, так что теперь замочки надёжно прикрывают лоскутком ткани.

Ещё одна нужная и полезная вещь, которую отшивают в большом ЗАТО – мобильные носилки. Ими занимается жительница Гаджиево Наталья Оникиенко. Задача снаряжения проста – вынести в случае ранения с поля боя солдата. Однако пришлось постараться, чтобы сделать изделие функциональным: носилки легко складываются и пристёгиваются с помощью карабина к экипировке, прошитые по всему периметру ленты-стропы обеспечивают устойчивое положение для раненного, а для эффективной транспортировки предусмотрены ручки. Конструкция позволяет выдержать до 100 кг веса. К слову, ткань также выбрана с особым расчётом

Наталья Оникиенко, пенсионер, доброволец, г. Гаджиево: «Она дополнительно придаёт прочность, её можно механически обработать, чтобы она не впитывала жидкость. Ещё у нас предусмотрены держатели в области головы и ног, ведь не всегда есть возможность нести, иногда приходится волочить по земле».

В планах Наташи – усовершенствовать носилки: предусмотреть специальный кармашек, например, для салфеток, а также вшить элементы, способные удерживать человека на плаву.

Наталья Оникиенко, пенсионер, доброволец, г. Гаджиево: «Мы пока продумываем только этот вариант. Чтобы можно было доставить нашего бойца в госпиталь и оставить его живым и невредимым».

Швейному дел мастеру-волонтёру Екатерине как никому известно, в чём действительно нуждаются воины. Её супруг уже во второй раз отправился на передовую. Он и рассказал жене, насколько важен труд каждой девушки, как сильно ценят его мужчины, получая посылки с ценным тёплым грузом, сшитыми вещами с такой любовью.

Екатерина Пчела, швея, доброволец, г. Полярный: «Не понаслышке знаю, что им нужна там тёплая одежда, ребятам холодно… Спят иногда на улице. 43:01 Бывают такие ситуации, когда одежда теряется, сгорает, портится, естественно нужно постоянно сменная. Допустим, балаклава – одну постирал, другой пользуешься. Никогда не бывает лишней одежда».

Но всё это необходимо укомплектовать, свернуть, бережно уложить и собрать по коробкам. И на это тоже нужны руки. Кто-то занимается сбором здесь, кто-то берёт «домашнее задание». Эти простые движения уже отточены – на каждом снуде есть инструкция. Ведь изделие многофункциональное.

Екатерина Пчела, швея, доброволец, г. Полярный: «Снуд девочки шьют – два прямоугольника со вшитой тесьмой. Из этого снуда можно сделать 8 готовых изделий: шапка, несколько видов снуда, балаклава, если веревочки затянуть. Если затянуть – шапку двойную или из одного слоя - как ребятам будет удобно».

Особую ценность имеют для бойцов письма, написанные школьниками. В каждом слове – искренняя поддержка. Такие записки добавляют мотивации, придают мужчинам стойкости и уверенности в правоте своего дела: «Здравствуй, дорогой воин! Постарайся вернуться живым и здоровым! Выполняй свой долг и знай, что мы волнуемся за вас! От вас зависит и наша жизнь».

Всего за месяц работы удалось наладить полноценное швейное дело. Конечно, уверяют мастерицы, проблем ещё много: нужны люди, способные помочь с доставкой готовой продукции. Да и в целом, лишними рабочие руки точно не будут.

Юлия Лось, швея, доброволец, г. Полярный: «Если вы не можете шить, или у вас нет на это времени, то вы можете нам помочь собирать коробки, фасовать. Если и такой возможности нет, то можете помогать переводом средств для закупки необходимых тканей и фурнитуры. Благодарю каждого! Ваш маленький вклад делает большое дело».

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