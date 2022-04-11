22 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Схему по вакцинации от коронавирусной инфекции в России пока менять не нужно, следует придерживаться плана по ревакцинации каждые полгода. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, желающие, в том числе люди из группы риска, могут ревакцинироваться не одной дозой вакцинного препарата, а двумя. «Я ничего против этого не имею, вы этим точно не навредите», — отметил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 17 млн 983 тысячи 4 случая заражения, умерли 371 тысяча 457 человек.