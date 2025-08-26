Схемы мошенников по выманиванию денег становятся всё более изощренными

Предложения заработать или перевести деньги на безопасный счёт и многое другое. Мурманские полицейские рассказали, сколько своих сбережений обманутые северяне отправили мошенникам.

Более 11,5 миллиона рублей за одну неделю! Именно столько смогли украсть аферисты у жителей Заполярья за минувшие семь дней. С жертвами нарушители закона предпочитают связываться через популярные мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков, служб безопасности, а также близкими или знакомыми.

Самыми распространенными схемами обмана стали продажа или покупка товаров на интернет-площадках и перевод средств на так называемый «безопасный счёт».

По этим и другим фактам уже возбуждены уголовные дела. Всего в региональную полицию поступило 43 заявления от граждан, потерявших деньги по вине мошенников и своей доверчивости.

Анастасия Сигаева, заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД Росси по Мурманской области: «Помните, сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов никогда не звонят с требованиями перевести деньги на «безопасный счёт», сообщить коды из смс, продиктовать данные карты или принять участие в операции по поимке преступников. Не верьте предложениям о лёгком заработке в интернете, особенно, если от вас требуют первоначальный взнос. Совершайте покупки и продажи только на проверенных площадках с гарантией безопасных расчётов. Ваша безопасность в ваших руках. При малейшем подозрении на попытку мошенничества немедленно прекратите любой разговор и самостоятельно позвоните по официальному телефону вашего банка или в полицию по номерам: 02 или 102».