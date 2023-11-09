Шесть девушек из регионального УФСИН России боролись за титул «Мисс УИС»

Сначала они показали себя на строевой и физической подготовке, стрельбах, знаниях закона, а сегодня красавицы раскрыли свои творческие стороны.

Приготовить еду, присмотреть за детьми, петь, танцевать и даже стрелять из оружия – всё это могут сотрудницы УФСИН России по Мурманской области. Сегодня они показали свои таланты на региональном этапе конкурса красоты уголовно-исполнительной системы.

Евгений Кулавский, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН России по Мурманской области: «Все участницы достойные. Показывают высокую подготовку, сегодня мы это увидим».

В Кольском Заполярье за звание «Мисс УИС» боролись шесть участниц. Сначала они продемонстрировали навыки владения оружием, физическую и строевую подготовку, затем прошли тестирование на знание законодательства, а сегодня девушки выступили со своими творческими номерами.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека Мурманской области, член жюри конкурса красоты: «Самое главное, наверное, профессионализм. Профессионализм, женственность, безусловно, ну, как же, женщина – это красота, это такие фундаментальные вещи, которые не приходящие, они идут обычно из семьи. А если есть культура поведения, культура в быту, культура на работе, на службе, ну, - это счастье».

Все участницы тщательно готовились к своим выступлениям.

Ирина Филинкова, сотрудница ФКУ ИК 17, участница конкурса «Мисс УИС»: «Я очень хотела представить себя, рассказать свою часть истории. В своём видеоролике я рассказываю не только о своей профессии, но и о своей семье. Я первая в семье, кто решился идти в уголовно-исполнительную систему, и я горжусь тем, что работаю здесь».

Титул «Мисс УИС» на региональном этапе конкурса достался Инессе Князевой. Старший инспектор группы кадров отдела по конвоированию УФСИН России Мурманской области доказала членам жюри, что можно быть талантливой во всем – и в жизни, и в творчестве, и на работе.