Шесть городских округов в Мурманской области будут преобразованы в муниципальные

Перемены коснутся Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь и Ковдорского района с их подведомственными территориями.

Городские округа, которые не соответствуют требованиям федерального закона, должны быть преобразованы в муниципальные, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.

Кроме названия и статуса, больше ничего не изменится: объём вопросов местного значения, прав и обязанностей у городских и муниципальных округов одинаков. Несмотря на то, что формальное преобразование неизбежно, вопрос ещё должен пройти публичные слушания и получить одобрение населения.