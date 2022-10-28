Шесть кинопроектов снимут в Мурманской области в будущем году

Проекты могут претендовать на финансовую поддержку правительства региона.

Это фильмы «Северный полюс – 6», «Арктика», «Промысел», «В поисках смысла», «Киты и деревья» - картина про Исландию, которая будет сниматься у нас в регионе, а также третий сезон популярного сериала «Полярный» (16+), - сообщил ТАСС руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова.

Сумма рибейтов, которые могут получить кинопроизводители на следующий год, пока в процессе формирования. Напомним, на 2022 год она составляла около 15 млн рублей.