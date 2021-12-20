Шесть команд из одних позитивчиков!

В эти выходные состоялся финал Мурманской официальной лиги КВН. Побороться за звание самых смешных на сцену вышло 6 команд.

«Мы начинаем КВН» - в последний раз со сцены ДК Кирова в этом году прозвучала эта фраза. А всё потому, что сезон 2021 года подошёл к концу. К самой волнительной и ответственной игре юмористы готовились очень серьёзно.

Артём Кириллов, участник команды КВН «Сверхразум»: «Готовится всегда сложно к каждой игре, но к этой мы готовились особенно. Потому что финал, всё зависит от нас самих. Как по всему сезону прошлись, так, наверное, мы и выступим в конце сезона».

Сергей Пьянков, участник команды КВН «Сборная учителей Мурманской области»: «Сейчас осталось 6 команд, шутить всё сложнее и сложнее, потому что материал придумывается нами, он не берётся из интернета».

Кстати, не только на Мурманскую лигу хватает сил у наших квнщиков. Команда «Сверхразум» в этом году покоряет новые горизонты. После домашней игры ребята отправятся в Курск на полуфинал Центральной лиги КВН.

Артём Чередник, участник команды КВН «Сверхразум»: «Этот год интересный, потому что мы наконец-то решили выехать. Не только играть у нас в Мурманске. Это сложно. Очень много динамики, очень много энергии тратится, но мы же захотели так жить».

Сочинять шутки, чтобы зал «взорвался» от смеха, дело непростое. Особенно это сложно, когда в твоей команде всего два человека, живущие в разных городах. Но «Сборная Алакуртти» с этой задачей справилась. Ребята придумывали номера и общались по вотсапу.

Екатерина Красовская, участница команды КВН «Сборная Алакуртти»: «Ой, да вообще, замечательно. Тёма такой дружелюбный. Вечно такой: Катюша. Ну, а нам чё девочкам надо. Мы сразу такие: дя-дя».

Да, все ребята в нашей лиге КВН отличаются дружелюбностью. Сложно представить себе угрюмых людей, которые могли бы так задорно шутить. Таких позитивчиков набралось в финале аж 6 команд. Все заряженные на победу.

Дмитрий Афиногенов, руководитель ВК-сообщества «Регион 51»: «Самое интересное, что в финал вышли все любимчики. Насколько я понимаю, команда КГМК, которая первый сезон играет. Потрясающий дебют. Конечно, Алакуртти – ветераны КВН - всё больше и больше радуют. Мне очень импонирует команда Заозерска. Из серии: если есть на свете рай – это заозерский край. И учителя. Все-все команды очень крутые».

Перед членами жюри стояла непростая задача, но всё-таки победитель был определён. Третье место в сезоне заняла команда «Сверхразум», второе досталось дуэту «Сборная Алакуртти», а победителем сезона 2021 года Мурманской официальной лиги КВН стала команда «Для вас».

Отметим, что по итогу выступления стало известно, что все 6 команд финалистов поедут в январе в Сочи на международный фестиваль «КиВиН». По инициативе губернатора Мурманской области будут выделены 5 миллионов рублей на расходы во время этой поездки.