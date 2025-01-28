Шесть команд соревновались в Мурманске за кубок по фиджитал-футболу

Соревнования, где соединился и физический и киберспорт прошли в Мурманском спортивном центре «Авангард». Шесть команд соревновались за кубок по фиджитал-футболу.

Компьютерные игры основательно вошли в нашу жизнь. Кибер-спорт теперь официально стал одной из дисциплин олимпийских игр. Комбо соревнования, состоящие из компьютерной игры и реального футбола, решили провести в спортивном центре «Авангард».

Артём Колесников, главный судья соревнований: «Такие фиджитал-игры судятся в два этапа. У нас есть судья диджитал-этапа, это непосредственно, когда ребята играют на консоли в симулятор футбола и судьи уже профессиональные - с категорией, которые судят по правилам мини-футбола - физический этап».

Правила как в обычных играх. В мини-футболе: 2 тайма по 7 минут на реальном поле, столько же и в онлайн-пространстве. По результатам оффлайн- и онлайн-матчей суммы очков складываются и определяется победитель.

Илья Дубин, участник соревнований: «Мне просто нравится футбол как вид спорта. Интересно побегать, попинать мячик. А фиджитал - я увлекался всегда компьютерными играми, поэтому футбол в сочетании с компьютерными играми мне очень интересны».

Распределение игроков простое: те, кто посильнее и повыносливее – выступают на реальном поле, а кто умеет быстро давить на кнопки - играет в онлайн-пространстве. Однако, важно, чтобы кибер-игроки также вышли на поле, что называется, «попинать мяч».

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Мы проводим под эгидой комитета по физической культуре и спорту города Мурманска турнир по фиджитал-футболу. Это у нас второй уже турнир. Первый мы проводили на празднике День города, ну, а сейчас уже в закрытом помещении».

Фиджитал-игры продолжают заинтересовывать множество спортсменов и из других дисциплин. Теперь у администрации спортивного центра в планах организовать ещё и состязания по фиджитал-хоккею.