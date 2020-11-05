Шесть проектов в области современного искусства, реализуемых в Заполярье, получат региональную поддержку

В Министерстве культуры Мурманской области подвели итоги конкурса губернаторских грантов на поддержку проектов современного искусства. Конкурс проходит в регионе во второй раз, заявки на участие подали 15 человек, а к финальным состязаниям было допущено 11 проектов.

Свои идеи участники конкурса презентовали в режиме онлайн.

Победителей определили по сумме баллов от экспертов и зрителей. Так, поддержку получат шесть жителей Мурманской области – их инициативы будут реализованы в регионе до конца 2020 года.