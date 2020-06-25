Шесть ветеранов Великой Отечественной войны присутствовали на Параде Победы в Мурманске

В Мурманске прошли праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По городу-герою прошёл легендарный танк Т-34, а в небе над столицей Заполярья состоялось авиашоу.

Парад Победы - событие особенное, но устраивается он, прежде всего, для ветеранов, свидетелей войны, которых с каждым годом становится меньше. В Мурманске на трибунах их всего шестеро. Чтобы обезопасить их, пожилых людей рассадили, соблюдая социальную дистанцию, каждый из них экипирован маской. Но эти предосторожности не вызывают дискомфорта, они своими глазами видели вещи и пострашней коронавируса.

Николай Михайлович Паньков, ветеран Великой Отечественной войны: «К призыву в 1944 году мне было 17 лет. С этого момента я уже служил, в октябре меня призвали. Служил на Северном флоте».

75 лет назад и солдаты носили такую форму. Красивой утилитарное снаряжение бойцов Красной Амии назвать сложно, но спустя время даже оно кажется нарядным. Каждый боец украсил гимнастерку Георгиевской ленточкой. На параде в центре Мурманска особое место у военных в исторической форме. Многие уже не верили в то, что Парад Победы в этом юбилейном году состоится, а здесь не просто событие, а масштабный праздник.

Марк Мефодьевич Ячмень, ветеран Великой Отечественной войны: «Летаем в облаках, в радости. Всем желаю здоровья. Главное, чтобы не было войны».

Организовать такое мероприятие – задача не из лёгких. Военные перекрывали центральный проспект в городе-герое для репетиций дважды. Немало мер было уделено и безопасности, прежде всего, противоэпидемической. Участники парада прошли тестирование на covid-19.

Пришло посмотреть на событие и много зрителей, которым, к слову, настоятельно рекомендовали от этого воздержаться, а детей так и вовсе запретили брать с собой. Но нарушителей никто не штрафовал, их желание лично присутствовать, можно понять, как и желание посмотреть на парад с высоты многоэтажек.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всех поздравляю с праздником, несмотря ни на что, мы проводим День Победы. Это важно, знаково, в юбилейный год. Это ещё раз показывает, что наши люди, что угодно могут победить: и войну, и пандемию! И выходят сильнее».

Больше всего зрители ждут прохождение военной техники. По проспекту Ленина в этом году прошло 72 боевые машины, в том числе исторические экземпляры. Возглавлял колонну легендарный Т-34.

После завершения основной части парада официальные лица, в том числе и посетившая Мурманскую область делегация из Норвегии, возложили цветы и венки к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Трансляцию Парада Победы в режиме реального времени смогли посмотреть тысячи человек. Телеканал «Матч ТВ» приехал в Мурманскую область, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть праздник в городе-герое. Передвижная телестудия обеспечивала передачу сигнала от съёмочных площадок на спутники российских и международных компаний. Показали телезрителям и авиапарад, состоявшийся в небе над областным центром.

Вели трансляцию события не только из Мурманска, но и из Североморска, на Приморской площади которого так же состоялся парад.